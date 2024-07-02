В Петербурге 11-летнего школьника придавило деревом во время шторма

В Петербурге школьника придавило деревом во время шторма, мальчик не выжил

В Санкт-Петербурге 11-летнего школьника придавило деревом во время шторма, мальчик не выжил. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По данным издания, сначала пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Там у него диагностировали ушиб мозга, множественные переломы черепа и закрытую травму грудной клетки. Медики также выявили у школьника ушиб легких, травму живота и открытый перелом правой голени.

В итоге полученные травмы оказались не совместимы с жизнью, мальчика так и не удалось реанимировать.

До этого сообщалось о еще одном летальном исходе из-за разгула стихии.

1 июля в Петербурге из-за непогоды оказались повреждены десять легковых транспортных средств. Сотрудники МЧС выезжали устранять последствия урагана на проспект Большевиков, где на территории стройплощадки упал башенный кран.