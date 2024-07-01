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21:25, 1 июля 2024Россия

Люди пострадали от урагана в Петербурге

МЧС: женщина и ребенок пострадали из-за урагана в Петербурге, один человек погиб

Фото: МЧС России / Telegram

Люди пострадали из-за сильного урагана в Санкт-Петербурге 1 июля. Из-за падения дерева на проспекте Юрия Гагарина погибла женщина, еще одна женщина и ребенок пострадали, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram.

Кроме того, из-за непогоды оказались повреждены десять легковых транспортных средств. Сотрудники МЧС также выехали устранять последствия урагана на проспект Большевиков, где на территории стройплощадки упал башенный кран. Его падение попало на видео.

Ликвидация последствий непогоды в городе продолжается. Всего специалисты за день уже выезжали 71 раз: 67 — на уборку деревьев, еще четыре — в места падения слабозакрепленных металлических конструкций.

Ранее в Москве прошел мощный ураган «Эдгар», ветром повалило деревья, одно из них накрыло собой три автомобиля. Шторм также сбивал пешеходов с ног и опрокидывал машины.

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      Александра Синицына
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