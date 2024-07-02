Лидер «Агаты Кристи» рассказал о поездках в Донбасс

Лидер «Агаты Кристи» Самойлов посоветовал российским артистам посетить Донбасс

Основатель и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов посоветовал российским артистам посетить Донбасс. Его цитирует KP.RU.

По словам музыканта, он испытывает разные ощущения от посещения зоны специальной военной операции (СВО). «С одной стороны, ты наблюдаешь обстановку оперативную, сопереживаешь очень сильно, хочется быстро залатать какие-то имеющиеся нехватки. С другой стороны, ощущение правильности того, чем ты занимаешься, очень великое», — поделился он.

Самойлов также отметил, что все, кто побывал в зоне боевых действий, мгновенно взрослели. «Я бы очень посоветовал это [посетить Донбасс] сделать тем [коллегам], кто хочет разобраться. Потому что и среди моих знакомых есть те, кто занимает не радикальную, а противоречивую позицию. И я считаю, что поехать туда и посмотреть все своими глазами было бы полезно. Но это должно быть добровольное желание», — заключил он.

Ранее лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев объяснил отказ от поездок в Донбасс.