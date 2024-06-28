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14:54, 28 июня 2024Культура

«Любэ» объяснили отказ от поездок в Донбасс

Музыкант Расторгуев объяснил, что не ездит в Донбасс из-за отсутствия площадок
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев объяснил отказ от поездок в Донбасс. Его слова приводит Dailystorm.

Артист пояснил, что музыкальный коллектив часто приглашают выступить в новых регионах России, но там недостаточно площадок с нужным оборудованием. «Я с гитарой один не могу поехать. Я не совсем бард. Мы были в Донецке и так далее. Но на каких-то больших площадках нужно, чтобы там уже было оборудование, чтобы все уже было», — сказал Расторгуев.

Музыкант отметил, что на выступления «Любэ» часто приходят бойцы специальной военной операции (СВО). «Вот буквально недавно у меня концерт был в Подмосковье. На днях. И приходили ребята, которые приехали на побывку. Мы разговаривали, сфотографировались, я спрашивал, как у них там», — рассказал он. Расторгуев отметил, что также посещает бойцов в госпиталях.

Ранее министр культуры Северной Осетии — Алании, актер из фильма «9 рота» Сослан Фидаров раскрыл свое отношение к поездкам звезд в зону СВО.

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      Мария Рюрикова
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