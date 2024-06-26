Актер из «9 роты» раскрыл свое отношение к поездкам звезд в зону СВО

Актер Фидаров раскритиковал звезд, обеляющих репутацию поездками в зону СВО

Министр культуры Северной Осетии — Алании, актер из фильма «9 рота» Сослан Фидаров раскрыл свое отношение к поездкам звезд в зону специальной военной операции (СВО). Его слова приводит издание «Абзац».

Фидаров раскритиковал артистов, использующих поездки в Донбасс в качестве средства обеления репутации. Он рассказал, что однажды видел, как его коллега с антироссийскими взглядами отправил дроны Вооруженным силам РФ. «Может быть, это цинично немножко, но это тоже помощь какая-то. Может быть, он до этого был дураком, а сегодня поумнел, но я мало в это верю. Ему просто выгодно опять себя так вести», — пояснил актер.

Фидаров добавил, что понимает предвзятое отношение общественности к артистам и назвал некоторых звезд «мудаками». «Я раньше не понимал, почему к артистам так относятся. Я вот сейчас, после СВО, это понял», — заключил он.

Ранее украинский и российский музыкант, продюсер групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш раскритиковал поездку певца Филиппа Киркорова в Донбасс.

