Продюсер Quest Pistols раскритиковал поездку Киркорова в Донбасс

Продюсер Бардаш заявил, что Киркоров попытался «отбелиться» поездкой в Донбасс

Украинский и российский музыкант, продюсер групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш раскритиковал поездку певца Филиппа Киркорова в Донбасс. Свою точку зрения он выразил в шоу «Так сказать», выпуск доступен во «ВКонтакте».

Артист заявил, что Киркоров пытался «отбелиться» поездкой в зону специальной военной операции (СВО). «Приехать на Донбасс и раздать там свои плакатики — это что вообще такое?! Нужно бережно растить культуру России, а не вот этих "трупов" тормошить: "Эй! Поезжай на Донбасс!" А они в ответ: "Ну, ладно. Давайте на денек сниму свое Gucci и съезжу"», — возмутился Бардаш.

Продюсер заявил, что россияне хотят «увидеть на экране человека», а не звезд, которые «плюют им в лицо». Он предложил обратить внимание на талантливых обычных граждан. «В народе алмазов очень много», — заключил он.

В 2022 году уроженец Луганской области Бардаш получил российское гражданство. В 2024 году музыкант получил паспорт России. До этого Бардаш был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» после заявления, что в последние годы на территории Украины происходит «максимальный беспредел».

Ранее актриса и телеведущая Яна Поплавская раскритиковала поездку Киркорова в зону СВО.