Литва вручила ноту протеста российскому дипломату

Литва заявила России протест в связи с якобы нарушением воздушного пространства

МИД Литвы вручил ноту протеста представителю посольства России в Вильнюсе. Республика заявила Москве протест в связи с якобы нарушением воздушного пространства, передает ТАСС.

«Инцидент имел место 30 июня, когда самолет, принадлежащий российской авиакомпании "Победа", направлявшийся из Москвы в Калининград, незаконно оказался в воздушном пространстве Литвы над Балтийским морем, где находился около одной минуты», — приводится в публикации сообщение пресс-службы дипломатического ведомства.

В МИД потребовали от дипломата разъяснений о действиях российского самолета и сообщили о недопустимости повторения подобных инцидентов в будущем.

Ранее посольство России в Таллине направило в МИД Эстонии ноту протеста с призывом остановить перенос захоронений советских воинов. Дипломаты, в частности, были обеспокоены демонтажем могильных плит в поселке Техумарди на острове Сааремаа и планируемой эксгумацией останков воинов Красной армии, захороненных под ними.