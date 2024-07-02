Россия направила ноту протеста Эстонии

Посольство России в Таллине направило ноту протеста в МИД Эстонии

Посольство России в Таллине направило в МИД Эстонии ноту протеста с призывом остановить перенос захоронений советских воинов. Об этом сообщила пресс-служба посольства.

«Посольство выражает решительный протест в связи с начавшимся демонтажем могильных плит в поселке Техумарди на острове Сааремаа и планируемой эксгумацией останков воинов Красной армии, захороненных под ними», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что российская сторона направила во внешнеполитическое ведомство Эстонии ноту с призывом остановить эти действия, а также прекратить уничтожение объектов советского военно-мемориального наследия.

Ранее стало известно о планах эстонских властей построить радиостанции на берегу реки Нарвы на границе с Россией на месте снесенных советских памятников. Одна из них строится на месте памятника «Три штыка», снесенного в 2022 году.