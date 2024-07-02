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17:29, 2 июля 2024Из жизни

Медведь разгромил машину и испражнился внутри

В США медведь разгромил машину семьи и испражнился внутри

Фото: Jessica Weiller / Unsplash

В США медведь забрался в машину отправившейся на озеро семьи и разгромил ее. Об этом сообщает KAIT.

Инцидент произошел на озере Басс в Калифорнии. Ирик Иденс с женой и детьми отправились в традиционную поездку на берег озера на минивэне. Они пошли прогуляться, однако на обратном пути мужчина заметил какое-то движение в машине. «Я такой: "Секундочку. Все дети тут, а кто тогда в машине?" А потом вижу силуэт медведя внутри, и говорю: "Божечки! У нас медведь в машине!"» — рассказал Иденс.

Зверь каким-то образом заперся внутри автомобиля и смог выбраться только после того как полицейские выбили одно из окон. За это время он разгромил салон и испражнился. «Помимо разрушений, нанесенных когтями, он еще и нагадил. Там очень воняет», — пожаловался Иденс.

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Семейство считает, что животное забралось в машину за блинами и сиропом, которые они ели на завтрак.

В ноябре 2023 года сообщалось, что в США медведь-барибал забрался в автомобиль ради упаковки конфет и разгромил его изнутри. Инцидент был снят на видео.

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      Никита Савин
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