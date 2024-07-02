Мэр Вильнюса сообщил о закупках противотанковых ежей и «зубов дракона» для защиты города

Мэр Вильнюса Бенкунскас заявил о закупке «зубов дракона» для защиты города

Вильнюс закупает противотанковые ежи и «зубы дракона» для защиты города и препятствования передвижению мобильной военной техники. Об этом заявил мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас, передает ТАСС.

«Вильнюс как столица страны является одной из главных военных целей, поэтому необходимо сделать все возможное, помимо военных мер, для его защиты», — заявил Бенкунскас.

Он добавил, что средства защиты будут в распоряжении муниципалитета города уже осенью, а в случае экстренной ситуации, доставлять на место их будут коммунальные службы.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа поддержал выход страны из Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает использование, передачу и накопление такого оружия. По словам советника главы государства Ридаса Ясюлениса, лидер республики намерен укрепить потенциал армии Литвы, в том числе с помощью кассетных боеприпасов.

