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07:22, 2 июля 2024Россия

Минобороны заявило об ударах Су-25 по спецтехнике ВСУ

Минобороны России: Су-25 нанесли удары по спецтехнике ВСУ в зоне СВО

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Штурмовики Су-25 в зоне проведения спецоперации нанесли удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их спецтехнике. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Удары экипажи штурмовиков наносили неуправляемыми авиационными ракетами. Цели поразили подразделения группировки войск «Восток». После поражения спецтехники ракетами экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись в аэропорт вылета.

«Получили координаты противника, а именно опорный пункт. Выдвинулись в район выполнения боевой задачи. Отработали неуправляемыми авиационными ракетами С-8», — рассказал летчик Сергей.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции экипажи российских истребителей Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ. Цель удалось поразить с помощью авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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