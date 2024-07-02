Минск обменял террориста на священника

Лукашенко: Минск вернул Киеву участвовавшего в подрыве самолета террориста

Минск обменял Николая Швеца, террориста, участвовавшего в подрыве российского военного самолета на военном аэродроме Мачулищи. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

Лукашенко сообщил, что узнал о произошедшем от помощников, когда на пропажу заключенного обратили внимание эмигрировавшие из страны оппозиционеры. Белорусский лидер отметил, что обмен был организован по просьбе президента России Владимира Путина. По его словам, Швеца обменяли на митрополита Ионафана.

«Помните. В течение двух дней, проведя операцию, мы "нейтрализовали" его и его сообщников. "Пропал". Естественно, они его нашли в Украине: "Ах, обменяли! Как так обменяли?" Так вы радуйтесь, что ваш человек сегодня в Украине. Я не знаю, свободен, не свободен… Наверное, свободен. Родители его, диверсанта, встретили», — рассказал он

Николая Швеца задержали в марте 2023 года по подозрению в диверсии против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. По словам замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадия Казакевича, правоохранителями было установлено место, с которого подозреваемый, вероятно, запускал дроны.