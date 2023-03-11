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22:41, 11 марта 2023Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о задержании подозреваемого в диверсии против А-50

МВД Белоруссии: при задержании подозреваемого в диверсии против А-50 блокировали аэропорт
Николай Швец

Николай Швец. Кадр: ОНТ

Замминистра внутренних дел, начальник криминальной милиции Белоруссии Геннадий Казакевич рассказал подробности задержания Николая Швеца, подозреваемого в диверсии против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи. Его слова в эфире телеканала ОНТ передает агентство БелТА.

Как сообщил Казакевич, в первую очередь, был блокирован район совершения преступления: аэропорт и близлежащий населенный пункт.

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Марина Совина
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