Москвичам пообещали невыносимую погоду

Синоптик Позднякова предрекла жару и влажность воздуха 60-70 процентов в столице

При температуре плюс 33-35 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха 60-70 процентов в случае осадков погода в столице окажется «невыносимой». Об этом заявила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в Telegram.

По прогнозам синоптика, подобное сочетание высокой температуры и повышенной влажности ждет жителей столицы 4 июля. Синоптик посоветовала не находиться на улице в такую погоду — из-за дефицита кислорода ее будет сложно переносить жителям умеренных российских широт.

При этом 2 июля максимальная температура воздуха в Москве достигает 30-32 градусов, а влажность при этом составляет 40 процентов, что тоже «переносится с трудом», отметила синоптик.

Ранее синоптики российского Гидрометцентра предсказывали, что столбики термометров в Подмосковье 2 июля могут подняться до отметок плюс 31-36 градусов, в столице ожидается 32-34 градуса тепла. 3 июля температура днем в столице в этот начнет достигать максимальной для этой недели отметки и поднимается до плюс 33-35 градусов, по области 30-35 градусов.