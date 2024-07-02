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11:34, 2 июля 2024Экономика

Жителям московского региона пообещали жару до 36 градусов

Гидрометцентр: 2 июля в Подмосковье ожидается плюс 36 градусов

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Столбики термометров в Подмосковье во вторник, 2 июля, поднимутся до отметок плюс 31-36 градусов, сообщает российский Гидрометцентр.

В столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью в Москве плюс 19-21 градус, в центре города плюс 23-25 градуса, по области плюс 16-21 градус. Днем во вторник в Москве 32-34, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

В среду, 3 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в Москве плюс 19-21 градуса, в центре города 23-25 градусов, по области 16-21 градусов. Температура днем в столице в этот начнет достигать максимальной для этой недели отметки и поднимается до плюс 33-35 градусов, по области 30-35 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

В четверг, 4 июля, также переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в Москве плюс 19-21 градусов, в центре города 23-25 градусов, по области 16-21 градус. Днем в Москве плюс 33-35 градусов, по области 30-35 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

В пятницу, 5 июля, и субботу, 6 июля, переменная облачность начнет сменяться кратковременными дождями. Ночью в пятницу ожидается плюс 17-22 градуса, днем 27-32 градуса. В субботу, 6 июля, ночью 14-19 градусов, днем 22-27 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал, что 2 июля температура в столице окажется максимально жаркой за последние 134 года. По прогнозам синоптика, в этот день в столице ожидается плюс 30-33 градусов.

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      Мария Черкасова
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