Жара в Москве побьет 134-летний рекорд

Метеоролог Тишковец: 2 июля в Москве станет самым жарким за 134 года

В 2024 году 2 июля окажется рекордно жарким для Москвы. Настолько высоких температур в этот день не наблюдалось 134 года, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В столице ожидается солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до плюс 30-33 градусов. «Даже для макушки лета это аномальная жара, превышающая норму климата почти на 10 градусов. Мало того, возможен повтор, либо падение температурного рекорда 1890 года, когда московские метеорологи зафиксировали плюс 31,9», — написал метеоролог.

Тишковец добавил, что в предстоящие два дня в Москве возможны новые температурные рекорды. 3 июля ожидается температура на уровне 31-33 градусов тепла, при том что рекорд был зафиксирован в 1917 году и составил 32,2 градуса.

Эксперт отметил, что жара должна спасть почти до нормы в выходные. Столбики термометров опустятся до 25-28 градусов тепла.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин посоветовал россиянам больше лениться в жару, чтобы снизить нагрузку на организм.