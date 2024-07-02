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09:28, 2 июля 2024Экономика

Жара в Москве побьет 134-летний рекорд

Метеоролог Тишковец: 2 июля в Москве станет самым жарким за 134 года

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В 2024 году 2 июля окажется рекордно жарким для Москвы. Настолько высоких температур в этот день не наблюдалось 134 года, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В столице ожидается солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до плюс 30-33 градусов. «Даже для макушки лета это аномальная жара, превышающая норму климата почти на 10 градусов. Мало того, возможен повтор, либо падение температурного рекорда 1890 года, когда московские метеорологи зафиксировали плюс 31,9», — написал метеоролог.

Тишковец добавил, что в предстоящие два дня в Москве возможны новые температурные рекорды. 3 июля ожидается температура на уровне 31-33 градусов тепла, при том что рекорд был зафиксирован в 1917 году и составил 32,2 градуса.

Эксперт отметил, что жара должна спасть почти до нормы в выходные. Столбики термометров опустятся до 25-28 градусов тепла.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин посоветовал россиянам больше лениться в жару, чтобы снизить нагрузку на организм.

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      Александра Качан
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