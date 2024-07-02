Стрелявший из пистолета в женщин на севере Москвы мужчина получил 4,5 года

В Москве осудили на 4,5 года мужчину, стрелявшего из пистолета в женщин

В Москве суд приговорил к 4,5 года лишения свободы 23-летнего Шерзода Фазылова, стрелявшего в женщин на севере столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городской прокуратуре.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 213 («Хулиганство») и части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 28 октября 2023 года пьяный фигурант на автобусной остановке на улице Софьи Ковалевской выстрелил из пневматического пистолета в сторону прохожей с ребенком. Пуля срикошетила в женщину. Затем он беспричинно выстрелил в сторону еще двух женщин. Когда хулигана задерживали, он применил физическую силу в отношении полицейского.

Ранее стало известно, что в Кузбассе пьяная компания залезла на здание военкомата и подралась с полицией.