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12:22, 2 июля 2024Силовые структуры

В российском регионе полиция со стрельбой сняла компанию со здания военкомата

В Кузбассе пьяная компания залезла на здание военкомата и подралась с полицией

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В городе Осинники Кемеровской области пьяная компания залезла на козырек здания военкомата и устроила танцы. Об этом сообщает местное издание Sibdepo.

Люди веселились и обнимались, а очевидцы наблюдали за ними и аплодировали. Видимо, кто-то из них вызвал полицию. Прибывшие силовики пытались успокоить компанию, но люди не обращали на них внимания и тогда полицейский выстрелил в воздух.

Веселье было устроено призывниками и их друзьями, уточняет Telegram-канал «Осторожно новости» и публикует видео.

На кадрах видны молодые люди, залезающие под музыку на козырек здания. При задержании компания подралась с полицейскими, один из молодых людей сумел сбежать. Силовик делает предупредительные выстрелы.

Очевидцы утверждают, что в результате стрельбы ранение в ногу получила женщина, однако пользователи местных пабликов отрицают это, говоря, что она упала в обморок.

Ранее 2 июля сообщалось, что в Челябинске ночью 2 июля произошла массовая драка со стрельбой и взрывами. Потасовка случилось на улице Барбюса в Ленинском районе. Один из жителей дома на этой улице рассказал, что шумные компании во дворе собираются регулярно, поэтому местные жители уже перестали вызывать полицию.

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      Любовь Ширижик
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