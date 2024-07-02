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11:48, 2 июля 2024Силовые структуры

В российском городе произошла массовая драка со стрельбой и взрывами

В Челябинске произошла массовая драка со стрельбой и взрывами

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Челябинске ночью 2 июля произошла массовая драка со стрельбой и взрывами. Об этом сообщает 74.ru.

Это случилось на улице Барбюса в Ленинском районе. Один из жителей дома на этой улице рассказал, что шумные компании во дворе собираются регулярно, поэтому местные жители уже перестали вызвать полицию.

Потасовка попала на видео. На кадрах видно, как группа мужчин дерется друг с другом, а потом происходит взрыв.

В полиции Челябинска заявили изданию, что руководство городского УМВД взяло случившееся на контроль. При этом там отметили, что сообщений об инциденте не поступало.

26 июня в центре Екатеринбурга группа мужчин устроила драку со стрельбой. Одному из дебоширов пуля попала в ногу, а другому — в грудь. После конфликта все участники сели в свои машины и уехали с места происшествия. После этого следователи возбудили уголовное дело.

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      Варвара Митина
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