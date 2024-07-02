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10:03, 2 июля 2024Путешествия

Мужчина пробил головой потолок самолета во время турбулентности и попал на видео

Около 30 летевших из Испании в Уругвай пассажиров пострадали от турбулентности

Мужчина пробил головой потолок самолета авиакомпании Air Europa во время сильной турбулентности и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал FlightMode.

Все произошло на борту летевшего из Испании в Уругвай Boeing 787 Dreamliner. На кадрах видно, что пассажиры рейса достают из обшивки лайнера застрявшего в ней попутчика. В результате в потолке образовалась большая дыра.

Отмечается, что командиру воздушного судна пришлось прервать полет и приземлиться в Бразилии. В общей сложности из-за сильной тряски пострадали около 30 человек, некоторым из них понадобилась помощь медиков.

Ранее почти две сотни российских туристов лишились части отпуска в Турции из-за задержки рейса более чем на сутки. Непредвиденная ситуация произошла на рейсе авиакомпании A-Jet из Москвы в Анталью.

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      Фариза Бацазова
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