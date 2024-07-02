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12:27, 2 июля 2024Бывший СССР

На Украине назвали возможную цель визита Орбана в Киев

Политолог Фесенко: Орбан прибыл в Киев для демонстрации политического веса

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Киев для демонстрации своего политического веса как представителя Евросоюза (ЕС). О возможных целях главы венгерского кабмина рассказал политолог Владимир Фесенко, передает «РБК-Украина».

Эксперт напомнил, что 1 июля Венгрия начала председательство в Совете ЕС. В связи с этим, по словам Фесенко, Орбан «должен считаться» с украинским вопросом, являющимся одним из главных для Евросоюза.

Кроме того, визит представителя Будапешта политолог объяснил спорами между Венгрией и Украиной. Он отметил давление на Киев, в том числе со стороны Орбана, в вопросах усиления статуса расширения прав венгерского меньшинства.

Виктор Орбан приехал в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 2 июля. По словам пресс-секретаря представителя Будапешта Берталана Хаваши, стороны планируют обсудить возможности достижения мира на Украине.

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      Екатерина Грищенко
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