На Украине оценили ожидания от мобилизации

Депутат Рады Костенко: в ВСУ до конца года могут призвать около 200 тыс. человек

Депутат Верховной Рады Роман Костенко в эфире телеканала «Киев24» оценил ожидания от мобилизации и отметил, что при ее текущих темпах в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца года могут призвать около 200 тысяч человек. Его слова приводит РИА Новости.

«Мобилизационные планы являются секретными. Скажу в общем, если темпы мобилизации не будут убывать, такие, как сейчас у нас происходят, то эти планы мы легко выполним», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, если мобилизация будет происходить в прежнем темпе, до конца года все подразделения ВСУ будут укомплектованы.

Ранее правительство Украины разрешило увеличить бронь от мобилизации для сотрудников государственных организаций и чиновников. Об этом рассказал представитель кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

