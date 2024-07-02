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21:08, 2 июля 2024Бывший СССР

На Украине увеличили бронь от мобилизации для чиновников

Кабмин Украины разрешил увеличить бронь от мобилизации для чиновников

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Правительство Украины разрешило увеличить бронь от мобилизации для сотрудников государственных организаций и чиновников. Об этом в Telegram рассказал представитель кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Внесены изменения в порядок бронирования военнообязанных (...) в части предоставления министру обороны полномочий принимать решения (...) об увеличении объемов бронирования», — говорится в публикации.

Согласно новому порядку, число броней можно увеличивать по предложению Межведомственной рабочей группы по вопросам организации призыва при правительстве Украины.

Ранее главный производитель туалетной бумаги на Украине допустил закрытие из-за мобилизации. В пресс-службе Киевского картонно-бумажного комбината заявили, что испытывают серьезный дефицит кадров в связи с мобилизационными мерами.

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      Глеб Палехов
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