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13:09, 2 июля 2024Бывший СССР

Главный производитель туалетной бумаги на Украине допустил закрытие из-за мобилизации

Киевский картонно-бумажный комбинат допустил закрытие из-за мобилизации

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Киевский картонно-бумажный комбинат (КБК) может закрыться из-за кадрового дефицита в связи с мобилизацией. Об этом в разговоре с «Интерфакс-Украина» сообщила пресс-служба предприятия.

«Учитывая сложные условия мобилизации, Киевский картонно-бумажный комбинат стоит перед серьезными вызовами. Ответ на вопрос, сможет ли предприятие сохранить свою стабильность и дальше остается открытым. Сможем ли преодолеть кадровый голод и продолжать работу, покажет время», — заявили в комбинате.

Киевский КБК — главный на Украине производитель гофротары и бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения, в частности туалетной бумаги.

Ранее сообщалось, что на Украине набирает популярность новый способ уклонения от мобилизации — мужчины специально пытаются совершить преступление, чтобы попасть в тюрьму. Некоторые уклонисты пытаются попасть в зарубежные тюрьмы, например, в Финляндии.

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      Глеб Палехов
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