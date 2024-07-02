На Украине заочно вынесли приговор главе ЛНР

На Украине суд заочно приговорил главу ЛНР Пасечника к 12 годам заключения

Главу Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника заочно приговорили к 12 годам заключения на Украине. Об этом сообщила украинская Служба безопасности (СБУ) в Telegram-канале.

«Суд назначил Пасечнику 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества», — говорится в публикации.

В СБУ добавили, что Пасечника обвиняли в подписании договора о дружбе и сотрудничестве с Россией в 2022 году, а также организации референдума о присоединении региона к РФ. Как уточняется, главу ЛНР признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

СБУ заочно предъявила обвинения в коллаборационизме Пасечнику в октябре 2023 года. Его обвиняли в подписании законов и указов, направленных на проведение выборов в республике.