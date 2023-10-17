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16:31, 17 октября 2023Бывший СССР

На Украине предъявили обвинения главе ЛНР

СБУ Украины обвинила в коллаборационизме главу ЛНР Пасечника
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в коллаборационизме главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику. Об этом в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщило так называемое третье управление СБУ в Луганской и Донецкой областях.

Пасечника обвиняют в подписании законов и указов, направленных на проведение выборов в Народный совет ЛНР и органы муниципальных образований республики.

Главе региона предъявили обвинения по части 5 статьи 111-1 («Коллаборационная деятельность») Уголовного кодекса Украины, по которой грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Ранее Государственное бюро расследований Украины предъявило заочные обвинения главе Росгвардии Виктору Золотову, ряду сотрудников ФСБ России и руководителям Службы безопасности Украины времен президента республики Виктора Януковича.

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    Алевтина Запольская
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