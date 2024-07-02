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00:36, 2 июля 2024Бывший СССР

На Залужного подали заявление в бюро расследований из-за «болота» в руководстве ВСУ

Депутат Рады Безуглая подала заявление ГБР на Залужного, СБУ и офис генпрокурора

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая подала заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) на экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, Службу безопасности Украины и офис генерального прокурора. Об этом парламентарий заявила в своем Telegram-канале, назвав происходящее в высшем военном руководстве болотом.

До этого Безуглая подавала заявление в ГБР на главнокомандующего украинской армией Александра Сырского, потому что он якобы распорядился пускать ее в подразделения войск в прифронтовой зоне.

«В процессе подготовки решила расширить свое обращение: подаю на Сырского и Залужного в государственное бюро расследований, Службу безопасности Украины, офис генерального прокурора с копией министерству обороны Украины», — написала депутат.

По ее словам, заявления направлены в связи с критической ситуацией с высшим военным руководством страны.

Ранее Безуглая обвинила генералов ВСУ в чрезмерных людских потерях. По ее словам, безуспешные попытки отбить занятые российской армией территории свидетельствуют о плохой подготовке военных руководителей.

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