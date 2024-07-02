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12:57, 2 июля 2024Мир

На Западе потеряли Макрона после поражения в первом туре выборов

FT: Макрон пропал после поражения на выборах в парламент Франции

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон не появлялся на публике после поражения в первом туре выборов в парламент страны. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

«В последний раз президента Франции видели во время прогулки с его супругой Брижит Макрон в коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж за несколько часов перед оглашением результатов голосования», — сообщает газета.

Авторы материала добавили, что Макрона теперь ждет «все большая политическая изоляция».

Ранее французский политик Марин Ле Пен заявила, что Макрон готовит «административный переворот» в госструктурах своей страны, чтобы помешать будущему оппозиционному премьеру управлять страной. По ее словам, Макрон на прошлой неделе уже произвел «огромное количество назначений, гораздо больше, чем во время традиционного заседания Совета министров». Политик отметила, что противодействие результатам выборов и назначение президентом «своих» людей таким образом, чтобы не позволить победившей партии проводить свою политику, является «административным переворотом».

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      Дарья Устьянцева
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