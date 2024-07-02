Во Франции раскрыли планы Макрона устроить «административный переворот»

Ле Пен: Макрон готовит «административный переворот» в госструктурах Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон готовит «административный переворот» в госструктурах своей страны, чтобы помешать будущему оппозиционному премьеру управлять страной. Об этом заявила французский политик Марин Ле Пен в эфире радио France Inter.

«Президент Республики завтра, то есть за четыре дня до второго тура [выборов], рассмотрит вопрос о назначении генерального директора национальной полиции, хотя прежний должен был остаться до конца Олимпийских игр, а также директора национальной жандармерии и десятков префектов и целой группы людей, целью которых будет заблокировать и на самом деле помешать Джордану Барделле управлять страной», — заявила Ле Пен.

По ее словам, Макрон на прошлой неделе уже произвел «огромное количество назначений, гораздо больше, чем во время традиционного заседания Совета министров». Политик отметила, что противодействие результатам выборов и назначение президентом «своих» людей таким образом, чтобы не позволить победившей партии проводить свою политику, является «административным переворотом». Она выразила надежду, что это слухи или просто один из возможных вариантов развития событий.

В ходе интервью изданию Financial Times лидер партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» и кандидат на пост премьера Франции Жордан Барделла заявил, что готов оказывать Киеву поддержку только при условии, что это не ухудшит отношения с Россией.