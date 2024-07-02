Нашедшего на свалке гумпомощь для бойцов СВО дальнобойщика вызвали в суд

Суд по делу волонтера, нашедшего на свалке гумпомощь для СВО, пройдет 15 июля

Дальнобойщика и волонтера Александра Закутнего, который нашел на свалке в Амвросиевке гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции (СВО), вызвали в суд в качестве подсудимого. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что заседание состоится в Матвеево-Курганском районном суде Ростовской области 15 июля в 10.00. Дело по статье 222 («Незаконное хранение боеприпасов») УК РФ будет рассматривать судья Бондарев С.И..

Полгода назад Закутний обнаружил гуманитарную помощь для российских военнослужащих на свалке в Амвросиевке. Он снял на камеру самодельные носилки, куртки, медикаменты, а также письма для военных, закатанные в землю бульдозером. Часть из найденного, которое дальнобойщику удалось спасти, было передано в госпитали.

После этого в доме мужчины прошли обыски. А в июне следователи возбудили в отношении него уголовное дело из-за патронов, которые лежали в сейфе под диваном с 2018 года.

