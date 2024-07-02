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19:49, 2 июля 2024Моя страна

Названы главные направления в России для экономного отдыха в июле

Курорты Крыма назвали самыми выгодными для отдыха в июле

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Главными направлениями для экономного отдыха в пределах России оказались курорты Крыма. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным аналитиков, меньше всего на проживание в июле россияне могут потратить в поселке Николаевка — в среднем стоимость одних суток обойдется в 2192 рубля. Второе место в рейтинге занял приморский поселок Черноморское, где за ночь туристам придется отдать 2336 рублей.

Эксперты также назвали дешевым направлением для путешествий в середине лета город Тольятти в Самарской области — проживание здесь в среднем обходится в 2503 рубля. Кроме того, в списке оказались село Дядеркой в Краснодарском крае (2579 рублей), город Чебоксары в Чувашии (2605 рублей), город Горячий Ключ (2651 рубль) и поселок Сенной в Краснодарском крае (2669 рублей) и город Керчь в Крыму (2803 рубля).

Ранее специалисты сервиса заметили, что интерес россиян к отдыху на турбазах в мае вырос на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. Они назвали село Архыз в Карачаево-Черкесии самым популярным местом для любителей дикого отдыха в России. На втором месте оказалось село Чемал в Республике Алтай (пять процентов), а на третьем — город Анапа в Краснодарском крае (четыре процента).

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      Марк Успенский
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