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19:09, 14 мая 2024Моя страна

Названо самое популярное место для «дикого отдыха» в России

Село Архыз назвали самым популярным местом для «дикого отдыха» в России

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Село Архыз в Карачаево-Черкессии назвали самым популярным местом для любителей «дикого отдыха» в России. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, по данным специалистов, интерес россиян к отдыху на турбазах в мае вырос на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. Чаще всего путешественники выбирают для «дикого отдыха» Архыз — 8 процентов от общего числа бронирований.

При этом на втором месте оказалось село Чемал в Республике Алтай (5 процентов), а на третьем — город Анапа в Краснодарском крае (4 процента).

Также в список популярных направлений для «дикого отдыха» попали Лахденпохья и Сортавала в Карелии, город Коломна в Московской области, станица Должанская в Краснодарском крае и город Горно-Алтайск.

Ранее эксперты онлайн-сервиса раскрыли самые бюджетные направления для отдыха на майские праздники. По их данным, отдохнуть выгоднее всего можно было в Сочи, Анапе, Пятигорске, Кисловодске, Казани, Волгограде и Москве.

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