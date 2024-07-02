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09:22, 3 июля 2024Забота о себе

Женщина приняла симптом неизлечимой болезни за последствия любви к кофе

В США женщина списала дрожь рук из-за болезни Паркинсона на влияние кофе

Фото: PxHere

Болезнь Паркинсона — дегенеративное неврологическое заболевание — часто диагностируют у пациентов старше 60 лет, но у жительницы Техаса, США, Эмбер Хесфорд оно началось намного раньше. На ее историю обратило внимание издание Daily Mail.

Ныне 41-летняя американка несколько лет назад обнаружила, что у нее дрожат руки. Тремор она списала на последствия чрезмерной любви к кофе, но встревоженный отец посоветовал дочери обратиться к врачу. Медик сразу же сказал Хесфорд, что «что-то не так». Несколько осмотревших женщину неврологов приняли дрожь рук за проявление стресса из-за того, что она была в разводе и одна воспитывала двоих маленьких детей.

В 2018 году, когда Хесфорд едва исполнилось 35 лет, выяснилось, что тремор все-таки был симптомом неизлечимого заболевания — болезни Паркинсона с ранним началом.

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Ранее нейробиолог, профессор Оксфордского университета Гвенаэль Дуо рассказала, что определены три фактора, с наибольшей вероятностью влияющих на дегенерацию участков мозга, изменяющихся при деменции. «Мы показали, что эти конкретные части мозга наиболее уязвимы к диабету, загрязнению окружающей среды дорожным движением и алкоголю», — указала Дуо.

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      Александра Лисица
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