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18:27, 29 марта 2024Забота о себе

Раскрыты три главных фактора развития слабоумия

Нейробиолог Дуо: диабет, загрязненный воздух и алкоголь повышают риск деменции

Фото: Robert Kneschke / Shutterstock / Fotodom

Диабет, загрязнение воздуха автомобилями и употребление алкоголя являются главными факторами риска развития слабоумия из тех, что можно скорректировать. Об этом рассказала нейробиолог, профессор Оксфордского университета Гвенаэль Дуо, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Дуо отметила, что первоначально рассматривались 15 факторов, которые потенциально повышают риск деменции: артериальное давление, холестерин, диабет, наличие или отсутствие лишнего веса, употребление алкоголя, курение, депрессия, хроническое воспаление, загрязнение окружающей среды, острота слуха, качество сна, социализация, качество диеты, физическая активность и образование.

После изучения более 40 тысяч снимков мозга людей в возрасте старше 45 лет, осталось всего три фактора, которые с наибольшей вероятностью влияют на дегенерацию участков мозга, изменяющихся при деменции. «Мы показали, что эти конкретные части мозга наиболее уязвимы к диабету, загрязнению окружающей среды дорожным движением и алкоголю», — указала Дуо.

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Профессор добавила, что она и ее коллеги обнаружили несколько вариаций генома, влияющих на некоторые части мозга и связанных с развитием шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Эти геномы, по ее словам, связаны с малоизученной системой антигенов крови Xg. «Это было совершенно новым и неожиданным открытием», — раскрыла подробности Дуо.

Ранее невролог Карина Галиулина рассказала о ранних признаках деменции. По ее словам, у пациентов с этим диагнозом часто наблюдаются перемены в настроении, отсутствие интереса к любимому хобби, забывчивость и дезориентация.

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      Екатерина Улитина
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