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06:00, 2 июля 2024Интернет и СМИ

Детская задача привела в замешательство пользователей сети

Фото: Arisani / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником MrJr01 показал детскую задачу, которую не смог решить его племянник. Публикация мужчины привела в замешательство пользователей сети: многие из них также не нашли ответ к заданию.

«Мой маленький племянник попросил помочь ему с задачей: нужно найти шесть отличий», — рассказал автор поста. К посту мужчина прикрепил фотографию двух картинок, на которых изображен ловящий рыбу мальчик.

Большинство пользователей признались, что им не удалось решить это задание. По их мнению, одну и ту же картинку по ошибке напечатали дважды. «Изображения идентичны», «Здесь нет никаких отличий», — написали они. Один из комментаторов пошутил, что смог найти отличия. «Мальчика на первой картинке зовут Тим, а на второй — Джим», — сыронизировал он.

Ранее сообщалось о математической задаче для детей, решение которой возмутило пользователей Reddit. В ней школьникам предлагалось указать, сколько десятков и единиц в числе «27».

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      Олег Давыдов
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