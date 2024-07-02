Одного из четверых похитителей итальянца в Москве взяли под стражу

В Москве суд арестовал одного из четверых похитителей итальянца

Начало событий в новости Обвиняемые в похищении итальянца в центре Москвы дали признательные показания

Замоскворецкий суд Москвы арестовал одного из четверых обвиняемых в похищении гражданина Италии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Залумхана Ибрагимова до 29 августа. Аналогичное решение принято по Али Зейналову и Азизу Курбанову.

По версии следствия, они с сообщниками под видом сотрудников правоохранительных органов напали на итальянца по поручению заказчика преступления и вывезли в Брянск, где удерживали сутки, пока их не задержали силовики.

Все фигуранты дела о похищении дали признательные показания. Они — граждане Узбекистана и России. По версии следствия, 28 июня они похитили генерального директора российского представительства европейской компании SIAD Rus Cтефано Гуидотти в центре Москвы.