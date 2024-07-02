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14:38, 2 июля 2024Путешествия

Пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в Москве

Летевший из Самары пассажирский самолет приготовился аварийно сесть в Москве

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Летевший из Самары пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что лайнер приземлится в авиагавани Шереметьево. Причиной стало возможное разрушение пневматики шасси.

Ранее взлет самолета с пассажирами на борту во время сильного шторма в аэропорту Пальма-де-Майорка, Испания, попал на видео. Уточняется, что пилот приготовился к посадке, однако передумал в последнюю секунду и снова набрал высоту. Причиной стал заливший посадочную полосу проливной дождь.

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      Марк Успенский
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