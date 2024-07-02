Первый конгрессмен-демократ призвал Байдена выйти из президентской гонки

Reuters: конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт призвал Байдена выйти из гонки

Член Палаты представителей от Демократической партии Ллойд Доггетт (Техас) стал первым демократом в Конгрессе, который призвал президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки. Об этом сообщает Reuters.

«Я надеюсь, что он примет болезненное и трудное решение об уходе. Я с уважением призываю его сделать это», — сказал парламентарий в своем заявлении.

Вместе с этим он назвал срок Байдена на посту преобразовательным и заявил, что главным приоритетом для него, в отличии от другого кандидата в президенты Дональда Трампа, всегда была «наша страна».

Сам Байден в своем предвыборном ролике заверил, что может встать на ноги после тяжелого падения. Он признал, что является уже немолодым человеком, но при этом способным выполнять возложенную на него работу.