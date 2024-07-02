Почтовые марки с шестью знаменитыми военными композиторами появились в России

В России появились шесть почтовых марок с изображением военных композиторов

Посвященные военным композиторам марки вошли в почтовое обращение России во вторник, 2 июля. Об этом сообщили в акционерном обществе «Марка».

В число известных композиторов, изображенных на марках, вошли Василий Агапкин, Александр Александров, Марк Фрадкин, Валерий Халилов, Семен Чернецкий и Илья Шатров. Все они создали музыку для военных оркестров — марши, вальсы и романсы.

В частности, Агапкин прославился как автор легендарного марша «Прощание славянки». Также среди произведений композитора были «Кавалерийский марш» и вальсы «Ночь над Москвой», «Волшебный сон» и «Сиротка». На почтовой марке он изображен на фоне обложки и нотной строчки «Прощания славянки».

Александров в годы Великой Отечественной войны создал такое известное произведение, как «Священная война». Помимо этого, он писал музыку, которая позже ложилась под стихи, прославляющие Советский Союз. На почтовой марке видно партитуру «Священной войны» и его портрет.

Широкое признание песни Фрадкина также приобрели в годы Великой Отечественной войны. Например, им были созданы «Песня о Днепре», «Песня о Волжском богатыре», «Дорога на Берлин», «Ленинградская баллада» и «За того парня» («Что-то с памятью моей стало...», слова Р.И. Рождественского).

Халилов — автор произведений «Адажио» и «Элегия». Также он написал множество романсов и маршей. Шатров же стал широко известен своими вальсами, а Чернецкий создал свыше 100 патриотических песен и маршей. В его собрании есть общественно-политические «Слава Родине», «Ленинский призыв» и «Марш московских пионеров».

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