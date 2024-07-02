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20:26, 2 июля 2024Россия

Пострадавший при взрыве газа в российском регионе описал последние минуты перед ЧП

Пострадавший в Стерлитамаке описал последние минуты перед взрывом

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

Один из пострадавших при взрыве в Башкирии описал последние минуты перед ЧП. Об этом он рассказал журналистам Telegram-канала Mash Batash.

2 июля в городе Стерлитамаке в одном из жилых домов взорвался газ. На кадрах мужчина с забинтованной головой и руками заявил, что он почувствовал запах газа. Россиянин пошел к окну, чтобы открыть его, в это время прогремел взрыв.

После хлопка мужчина на четвереньках выполз в подъезд. Затем он начал тушить начавшийся пожар. «Была концентрация большая, взрывоопасная», — пояснил мужчина.

После ЧП в Стерлитамаке было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей. Всего пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Еще одного человека спасти не удалось.

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      Алан Босиков
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