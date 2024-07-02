Появились подробности об упавшей с колеса обозрения россиянке

Shot: упавшая с колеса обозрения в Энгельсе женщина выпала на глазах у матери

Женщина, которая рухнула с колеса обозрения в Энгельсе Саратовской области, упала на глазах у матери. Подробности о случившемся сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, упавшая с колеса женщина пришла в парк вместе с матерью. Сначала они прокатилась на аттракционе вместе, после чего мать 31-летней россиянки вышла из кабинки — в это время ее дочь продолжила кататься на колесе обозрения.

Россиянка выпала из колеса в самой верхней точке, когда мать ждала ее напротив аттракциона. Получившая несовместимые с жизнью травмы женщина любила фотографировать и хотела поехать учиться в Саратов, однако средств на это в семье не было.

О случившемся в Саратовской области стало известно во вторник, 2 июня. Женщина, как сообщали очевидцы, проехала на колесе четыре круга и выпала из кабинки. Прибывшие на место врачи пытались реанимировать пострадавшую, но не смогли ее спасти.