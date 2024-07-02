Россиянка сорвалась с колеса обозрения

В Энгельсе Саратовской области женщина сорвалась с колеса обозрения

В Энгельсе Саратовской области женщина сорвалась с колеса обозрения. Об этом со ссылкой на источник, близкий к ходу расследования, пишет «Российская газета».

По информации собеседника газеты, колесо обозрения, с которого упала посетительница, находится в одном из городских парков. Женщина проехала на колесе четыре круга и упала.

Прибывшие на место врачи пытались реанимировать пострадавшую, но не смогли ее спасти. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее в Нефтекамске шесть человек оказались заблокированы на обесточенном колесе обозрения. Колесо остановилось после удара молнии на территорию Кармановской ГРЭС. В момент отключения электроэнергии на аттракционе находились шесть человек, в том числе, трое детей.