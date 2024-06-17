В России шесть человек оказались заблокированы на колесе обозрения после удара молнии

В Башкирии трех взрослых и трех детей спасли из обесточенного колеса обозрения

В Нефтекамске шесть человек оказались заблокированы на обесточенном колесе обозрения. Об этом сообщило управление МЧС по Башкирии в Telegram-канале.

Там уточнили, что колесо остановилось после удара молнии на территорию Кармановской ГРЭС. В момент отключения электроэнергии на аттракционе находились шесть человек, в том числе, трое детей. Пожарные передали застрявшим на колесе людям воду и оказали психологическую помощь.

«Всех спустили, все живы и здоровы, немного напуганы», — сообщили в МЧС, передает ТАСС.

Ранее в Нальчике люди застряли на качелях на высоте 12 метров. 13 посетителей эвакуировали с аттракциона из-за поломки. Предварительно, никто не пострадал, аттракцион остановился по техническим причинам.