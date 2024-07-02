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10:43, 2 июля 2024Экономика

Российские авиакомпании выступили против роста сборов

«Ъ»: авиакомпании выступили против идеи Росавиации повысить тарифы на навигацию

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Повышение тарифов на аэронавигацию ради реконструкции и ремонта аэродромов не нашло поддержки у российских авиакомпаний. Опрошенные «Коммерсантом» перевозчики выступили против такого шага из-за того, что он приведет к росту стоимости билетов.

Регулятор хотел бы поднять тариф на 37 процентов для внутренних рейсов и на 100 процентов — для международных. Однако в компаниях напоминают, что в 2022 году сборы за аэронавигацию выросли на 60 процентов, а в 2023-м — на 10 процентов.

При этом в конечном итоге такие платежи ложатся на пассажиров, соответствующие расходы приходится закладывать в цену билета. В S7 Airlines добавили, что за несколько лет нагрузка на перевозчиков в части аэропортовых расходов существенно выросла. Например, стоимость обслуживания рейсов в реконструированных аэропортах в ряде случаев увеличилась вдвое.

Один из источников издания предположил, что повышение тарифа на международные рейсы может привести к сокращению полетной программы или резкому росту цен. В то же время собеседник в экспертном сообществе напомнил, что расходы на аэронавигацию составляют не более пяти процентов от расходов, что не слишком много.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев полагает, что рост сборов не выглядит критичным, а с учетом текущих цен на авиабилеты и вовсе пройдет незамеченным для пассажиров. В то же время он указал, что спрос на авиаперелеты поддерживается растущими госрасходами, а если они снизятся, то перевозчики окажутся в сложной ситуации.

Ранее сообщалось, что S7 начала снимать с полетов лайнеры Airbus A320neo из-за проблем с обслуживанием и ремонтом. Какое количество самолетов уже приземлены, неизвестно, потому что Росавиация публиковать данные о количестве самолетов у отечественных перевозчиков.

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      Платон Щукин
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