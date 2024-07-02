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09:07, 2 июля 2024Экономика

Российская авиакомпания стала снимать лайнеры с полетов из-за проблем с ремонтом

Глава Росавиации Ядров рассказал о проблемах с обслуживанием Airbus A320neo у S7

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

По итогам 2024 года пассажирские перевозки в России сократятся примерно на семь процентов, до 98,1 миллиона человек, для более точных цифр нужно понимать, как пройдет лето, а точнее, что авиакомпания S7 будет делать с самолетами Airbus A320neo. Об этом журналистам рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров, передает ТАСС.

Он объяснил, что машины с американскими двигателями Pratt & Whitney тяжелы в обслуживании и ремонте, на что жалуются эксплуатанты по всему миру. После начала боевых действий на Украине производитель прервал сотрудничество с российскими компаниями, и теперь перевозчик вынужден будет снять с полетов какое-то количество лайнеров.

Ядров пообещал, что уже в августе-сентябре возникнет более точное понимание, к какой итоговой цифре подойдут к концу года гражданские перевозки. В течение первых пяти месяцев наблюдался рост на восемь процентов, до 40,5 миллиона человек.

В прошлом году российские авиакомпании перевезли 105 миллионов пассажиров, на 10 процентов больше, чем годом ранее.

В конце июня Росавиация перестала публиковать данные о количестве самолетов у российских перевозчиков. В ведомстве объяснили решение «необходимостью оптимизации публикуемой информации» и отметили, что некоторые авиакомпании размещают информацию на своих ресурсах. S7 стала единственной из пятерки крупнейших авиакомпаний, которая от раскрытия этих сведений отказалась.

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В январе «Коммерсантъ» узнал, что S7 сокращает присутствие членов экипажей в Москве и сотрудников столичного офиса в связи с уменьшением числа рейсов из-за простоя лайнеров Airbus A320 / А321neo.

В августе прошлого года Сергей Чемезов, глава корпорации «Ростех» (головная компания российских производителей самолетов), утверждал, что массовое выбытие из эксплуатации иностранных гражданских лайнеров начнется в 2025 году. На тот момент предполагалось, что активные поставки в компании новых российских самолетов начнутся в 2024 году, что и позволит заменить выводимые машины.

Однако в январе стало известно, что поставки всех российских новых самолетов (SJ-100, МС-21, Ил-114-300) переносятся на несколько лет из-за проблем с импортозамещением. Ни один из них пока не совершил первый полет в той комплектации, в которой они должны поставляться перевозчикам. На этом фоне Чемезов указал, что выбытие иностранных бортов из-за невозможности ремонта начнется в 2030 году.

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