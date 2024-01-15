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22:08, 15 января 2024Экономика

S7 собралась сократить присутствие в Москве для развития в регионах

«Ъ»: S7 сократит присутствие в Москве для развития в Новосибирске и Иркутске

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Авиакомпания S7 собралась сократить присутствие членов экипажей в Москве и сотрудников столичного офиса (в отделе продаж, коммерческом, финансовом и экономическом департаментах) для развития в регионах. Как стало известно «Коммерсанту» («Ъ»), решение принято в связи с уменьшением числа рейсов из-за простоя части лайнеров Airbus A320 / А321neo, у которых выявили проблемы с двигателями.

Согласно информации одного из собеседников издания, сокращения коснутся от 13 до 15 процентов персонала московского офиса, то есть примерно 7 процентов от числа всех сотрудников компании. Перевозчик намерен развиваться в регионах и укреплять свой хаб в Новосибирске, где в сентябре 2023 года выручка приблизилась к показателям по вылетам из Москвы.

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      Александра Синицына
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