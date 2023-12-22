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11:36, 22 декабря 2023Путешествия

S7 Airlines урегулировала спор по 45 самолетам с зарубежными лизингодателями

Авиакомпания S7 Airlines урегулировала спор по 45 самолетам с лизингодателями

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская авиакомпания S7 Airlines урегулировала страховой спор по 45 самолетам с зарубежными лизингодателями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика.

Таким образом, лизингодатели AerCap, ALC, SMBC Aviation Capital отозвали требования к российским сторонам как по страховым полисам, так и по договорам аренды указанных воздушных судов.

В марте 2022 года европейские лизингодатели отказались страховать российские самолеты — их решение могло привести к прямому запрету на использование воздушных судов в России. Отмечалось, что большинство российских авиакомпаний получили уведомление от европейских лизингодателей о прекращении договоров перестрахования в ночь на 8 марта.

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      Зарина Дзагоева
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