S7 Airlines урегулировала спор по 45 самолетам с зарубежными лизингодателями
Авиакомпания S7 Airlines урегулировала спор по 45 самолетам с лизингодателями
Российская авиакомпания S7 Airlines урегулировала страховой спор по 45 самолетам с зарубежными лизингодателями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Таким образом, лизингодатели AerCap, ALC, SMBC Aviation Capital отозвали требования к российским сторонам как по страховым полисам, так и по договорам аренды указанных воздушных судов.
В марте 2022 года европейские лизингодатели отказались страховать российские самолеты — их решение могло привести к прямому запрету на использование воздушных судов в России. Отмечалось, что большинство российских авиакомпаний получили уведомление от европейских лизингодателей о прекращении договоров перестрахования в ночь на 8 марта.