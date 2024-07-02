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14:27, 2 июля 2024Культура

Раскрыта стоимость выступления Леонтьева в Москве

Продюсер Дзюник: Леонтьев выступает на корпоративах за 70 тысяч долларов

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Стоимость выступления народного артиста России Валерия Леонтьева на корпоративе в Москве раскрыл продюсер Леонид Дзюник. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Медиаменеджер заявил, что артист берет за выступление на частном мероприятии около 70 тысяч долларов. При этом Леонтьев большую часть времени проводит в США. «Отработал и поехал домой, в Майами. Там хорошо, тепло, океан», — отметил Дзюник.

Продюсер выразил сомнение в том, что Леонтьев будет давать крупные сольные концерты в России в силу возраста и физических возможностей. «Остаются только выступления на каких-то корпоративах, на которые он приезжает периодически», — заключил он.

Ранее была раскрыта стоимость закрытого выступления певицы Кристины Орбакайте в России.

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      Мария Рюрикова
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