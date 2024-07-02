Раскрыто содержание законопроекта об охране здоровья человека до рождения

«Ведомости»: в ГД внесут законопроект об охране здоровья человека до рождения

На этой неделе в Государственную Думу (ГД) внесут законопроект об охране здоровья человека до его рождения. Об этом сообщили «Ведомости», раскрыв содержание документа.

В частности, в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» добавят фразу, согласно которой человек будет иметь право на охрану своего здоровья не только во время жизни, но и до рождения.

«Принятие закона обеспечит повышение ответственности государства, общества и профессионального медицинского сообщества за здоровье еще не рожденного ребенка, которую необходимо рассматривать как конституционную ответственность государства за здоровье нации и должную фиксацию профессионального медицинского долга», — говорится в тексте документа.

О подготовке законопроекта сообщил зампредседателя нижней палаты Петр Толстой во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме. Также он анонсировал внесение законопроекта о запрете на усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола.