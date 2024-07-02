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12:02, 2 июля 2024Путешествия

Раскрыто влияние протестов в Турции на отдых российских туристов

АТОР: протесты в Турции никак не отразятся на отдыхе российских туристов
СюжетПротесты в России

Фото: Mehmet Masum Suer / Globallookpress.com

Антимигрантские протесты в Турции никак не отразятся на отдыхе российских туристов. Влияние ситуации в стране на путешественников раскрыла Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в основном волнения наблюдаются далеко от мест отдыха россиян. Протесты в Анталье разворачиваются вдали от отельной зоны и никак не затрагивают иностранцев, рассказал представитель принимающей компании, обслуживающей российских туристов в Турции.

30 июня в Кайсери на юге Турции начались беспорядки после сообщений о задержании сирийца, обвиняемого в применении насилия в отношении ребенка. Правоохранительные органы задержали почти 70 человек, участвовавших в беспорядках. По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, беспорядки произошли из-за «ядовитых рассуждений» оппозиции. Разжигание ненависти к просителям убежища и ксенофобии ни к чему не приведет, заключил он.

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      Марк Успенский
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